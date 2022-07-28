شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الهلال اليوم.. مفاجأة سارة بشأن قضية كنو ودياز يعلن قائمة معسكر برمنجهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، أخبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأربعاء.

إصابة ياسر الشهراني

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، غياب ياسر الشهراني الذي تواجد في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، وذلك بعد شعوره بآلام في عضلة الساق.

موعد سفر الهلال إلى برمنجهام

فيما واصل عبدالاله المالكي برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، ومنح رامون دياز، الفريق إجازة غدًا الخميس، على أن تسافر البعثة صباح الجمعة إلى برمنجهام لإقامة المعسكر.

إيجالو يغيب عن معسكر الهلال

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتخصيص برنامج للاعب إيغالو في مقر النادي خلال مدة المعسكر، بعدما منع اللاعب من المغادرة مع الفريق لأسباب قانونية بشأن قضية عائلية.

ويتابع محامو إيجالو القضية، من أجل إيجاد مخرج حتى يتمكن من السفر إلى بريطانيا لاحقًا متى ما دخل إليها.

آخر تطورات قضية كنو ومنع الهلال من القيد

يترقب الهلال قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، على الاستئناف المقدم في قضية كنو، وطلب التدابير الوقتية.

وأكد الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن الهلال سيتم السماح له بتسجيل صفقات الفريق الصيفية الجديدة، خارج فترة الانتقالات الرسمية.

وذكر أنه في حال صدر قرار برفع عقوبة الإيقاف عن الهلال، بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية رسميًا، سيتم السماح له بقيد اللاعبين بشكل استثنائي، خارج الفترة القانونية.

قائمة الهلال لمعسكر برمنجهام

فيما أعلن رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن قائمة الزعيم لمعسكر برمنجهام، استعدادًا للموسم الجديد.

وضمت القائمة كلا من: عبد الله عطيف، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، جوستافو كوييار، عبد الله عطيف، لوسيانو فييتو، ياسر الشهراني، عبد الله الحمدان، ماتيوس بيريرا، ناصر الدوسري، موسى ماريجا، أندريه كاريلو، جانج هيون سو، محمد العويس، عبد الإله المالكي، فواز الطريس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، عبد الله الجدعاني، حمد العبدان، محمد القحطاني، ناصر الهدهود، سعود عبد الحميد، محمد الخيبري، محمد جحفلي، حمد اليامي، ميشايل ديلجادو

ومن المقرر أن ينضم الثنائي مصعب الجوير وعبد الله رديف، لمعسكر الهلال فور الانتهاء من المشاركة مع المنتخب السعودي للشباب في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة.