«الأهلي» يربح 9.09 مليار ريال في 6 أشهر

وبيّن البنك أن سبب ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق؛ يعود إلى عدة عوامل أبرزها؛ ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 23.5% بسبب ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع رسوم خدمات مصرفية، وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية، وانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.
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