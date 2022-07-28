«الأهلي» يربح 9.09 مليار ريال في 6 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أرباح «البنك الأهلي السعودي»، الذي يعتبر أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات، إلى 9.09 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 59% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021، التي بلغت آنذاك نحو 5.72 مليار ريال.

وبيّن البنك أن سبب ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق؛ يعود إلى عدة عوامل أبرزها؛ ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 23.5% بسبب ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع رسوم خدمات مصرفية، وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية، وانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.