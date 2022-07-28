المؤيد: كتاب مئوية كرة القدم يوثق حقبة تاريخية ناصعة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة على أهمية توثيق الحركة الرياضية في مملكة البحرين بصورة عامة ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص، مؤكدًا أن كرة القدم البحرينية قطعت عبر تاريخها الطويل خطوات متميزة منذ أن بزغ فجرها قبل قرن من الآن.

وأوضح أيمن بن توفيق المؤيد: «تبرز لعبة كرة القدم البحرينية ومنجزاتها كعلامة مضيئة في تاريخ الرياضة البحرينية حيث تتكئ على تاريخ ناصع ومرتكزات فريدة من نوعها».

وأعرب أيمن بن توفيق المؤيد عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل توثيق كرة القدم البحرينية برئاسة الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأعضاء هيئة الإعداد والتحرير والذين ساهموا بجهدهم ووقتهم في إصدار الكتاب الذي يمثل أحد المصادر المهمة لتوثيق تاريخ ومجد كرة القدم البحرينية.

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