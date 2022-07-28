محمد بن مسعود - الدمام - أكد الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي ما يشكله في مملكة البحرين، بما احتواه من معلومات وافرة توثق لمناسبة عزيزة على جميع الرياضيين في مملكة البحرين.

وقال الشيخ عبدالله إن مستوى الجهد المميز الذي بذله الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صاحب فكرة الكتاب وفريق العمل يتجلى من خلال الاعتناء بأن يشمل الكتاب تفاصيل دقيقة ومنوعة عن كرة القدم في مملكة البحرين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي أن الكتاب وقف على جميع محطات كرة القدم عبر العقود الماضية، ليقدم صورة متكاملة لم تغفل أحدًا من جيل الرواد والشخصيات التي شكلت كرة البحرينية من لاعبين وإداريين وحكام ومسؤولين وحتى المشجعين نالوا نصيبهم من التقدير عبر ذكرهم في هذا الإنتاج المميز.

ولفت الشيخ عبدالله إلى أن على أندية البحرين كافة أن تحث منتسبيها، وخاصة صغار السن منهم، لأن يطلعوا على المحتوى الثري لكتاب «مئوية كرة القدم البحرينية» ليتعرفوا على الماضي الذي أوصلنا لهذا الحاضر المميز من المكتسبات والإنجازات.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي الرفاع: «مئوية كرة القدم البحرينية» مرجع مهم لجميع المهتمين بالرياضة وكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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