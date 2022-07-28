خالد بن حمد يوجه لإلزامية الفحص الطبي الدوري لجميع اللاعبين والحكام

محمد بن مسعود - الدمام - وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بإلزامية إجراء الفحص الطبي لجميع اللاعبين والحكام والطواقم الفنية قبل وبعد جميع الدوريات الكروية الوطنية.

ودعا سموه الأندية إلى التواصل مع الهيئة العامة للرياضة للتنسيق لإجراء الفحوصات في عيادة فحص القلب الرياضي لضمان تثبيت أسماء الرياضيين في كشوفات المشاركة في الدوريات والأنشطة الرياضية الأخرى.

وقال سموه إن الاهتمام والعناية بصحة ولياقة ممارسي الرياضة عنصر جوهري يتكامل مع برامج واستراتيجيات القطاع الرياضي في مملكة البحرين.

ولدى لقاء سموه في مكتبه بقصر الوادي مع القائمين على عيادة فحص القلب الرياضي، بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور عبدالرحمن عسكر والرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد الأنصاري وأعضاء فريق العمل، اطلع سموه على عرض حول البرنامج الوطني للفحص الدوري الإلزامي للاعبين.

وأشار سموه إلى أن هذا البرنامج ينسجم مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، للاعتناء بصحة الرياضيين، مثنيًا سموه على ما تضمنه العرض من تفاصيل حول الفئات المستهدفة، وأهمية الفحوصات، ومتطلبات البرنامج.

وأشاد سموه بالجهد المبذول في وضع البرنامج من قبل القائمين على عيادة فحص القلب الرياضي، متمنيًا لهم النجاح في تطبيق البرنامج الذي يستهدف التعرف على أية مشاكل صحية أو أمراض كامنة وحماية اللاعبين من أية مضاعفات.

من جانبهم، أعرب القائمون على عيادة فحص القلب الرياضي عن شكرهم وتقديرهم على أبداه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة من دعم ومتابعة للعمل الذي تم إنجازه في البرنامج الوطني للفحص الدوري الإلزامي للاعبين، متطلعين لأن يحقق البرنامج الأهداف المرجوة للحفاظ على صحة ولياقة الرياضيين.