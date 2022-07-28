︎ .

المناطق_متابعات وثق مقطع فيديو تسبب شاب في غرق حصانه داخل مجرى سيل في أحد الأودية بنجران الناتجة عن هطول أمطار غزيرة. وأظهر الفيديو الحصان يغرق وسط كمية كبيرة من المياه في الوادي ويصارع للخروج دون جدوى. وأشار مغردون إلى أن صاحب الحصان جازف به لعبور السيل وبمجرد دخوله إلى مكان السيل تعثر الحصان ما أدى لغرقه. https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/07/st.coiZJF8pX4RW.mp4 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر ‏شاهد ..شاب يتسبب في غرق حصانه بعد أن جازف به لعبور وادي في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.