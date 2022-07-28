رسميًا.. “النصر” يُجدد تعاقده مع عبدالله مادو

︎

.



أعلن نادي النصر، رسميًا تجديد تعاقده مع لاعبه الدولي عبد الله مادو.

وأشار نادي النصر، عبر بيان صادر اليوم (الخميس)، إلى أن اللاعب مستمر حتى عام 2025.

وكان مادو لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي فريق يرغب فيه دون العودة لأي شخص أو جهة قبل تجديد التعاقد معه.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

