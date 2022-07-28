وكيل إمارة منطقة الجوف يفتتح معرض القهوة والشوكولاتة في نسخته الأولى

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افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان مساء اليوم ، معرض القهوة والشوكولاتة في نسخته الأولى ، وذلك بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا ، الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخاصة، بحضور أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
وقام وكيل الإمارة بقص شريط الافتتاح وتجول في أجنحة المعرض ، مستمعاً لشرح موجز عن مشاركاتهم و تنوع منتجاتهم ،بمشاركة من رواد ورائدات الأعمال والمنتجين في مجال القهوة والشوكولاتة بمنطقة الجوف ، متمنيًا للجميع التوفيق وأن يكون هذا المعرض نافذة تسويقية للمشاركين .
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Source almnatiq
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