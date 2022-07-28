مصادر تكشف لـ”سبورت 24″: قرارات قوية بشأن قضية النصر والاتحاد خلال يومين

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كشفت مصادر خاصة، أن هناك قرارات منتظر أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن قضية النصر ونادي الاتحاد، بسبب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، والمدير التنفيذي بالنادي حامد البلوي، بشأن توقيع الأول مع الاتحاد قبل دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه السابق النصر.

وأكدّت المصادر لـ”سبورت 24” أنه خلال اليومين المقبلين، ستصدر لجنة الاحتراف باتحاد الكرة، قراراتها بعدما رفعت توصياتها بعد اكتمال جلسات الاستجواب في قضية التسجيلات بين ناديي النصر والاتحاد والتي حضرها مشعل السعيد وحامد البلوي واللاعب حمد الله.

وكانت مصادر أشارت في وقت سابق لـ”سبورت 24” إلى أنه من المتوقع صدور قرار بخصم نقاط من نادي الاتحاد مع شطب اللاعب حمدالله و”البلوي” على خلفية الشكوى المقدّمة من نادي النصر بالرغم من المحاولات الاتحاديه خلال الفترة الماضيه لحل الأزمة وتدخل بعض الشرفيين إلا أنها بائت بالفشل.

يذكر أن النصر قد أكد، في شكواه التي قدمها للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أنه يمتلك أدلة وتسجيلات صوتية تثبت أن الاتحاد حرض وتفاوض مع “حمدالله” قبل دخوله فترة الستة أشهر، تلك الفترة التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الحصول على موافقة النصر.



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Source akhbaar24

