“الشباب” يتفق مع المدرب الإسباني فيسينتي مورينو

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الشباب قد توصل لاتفاق نهائي مع المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو لقيادة فريقه.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن المدرب الإسباني من المقرر وصوله اليوم (الخميس)، إلى المملكة لتوقيع العقد.

ونوهت مصادر في وقت سابق إلى إلغاء نادي الشباب اتفاقه مع المدرب الإسباني خافيير كاييخا بشأن تدريب الفريق بالموسم المقبل.



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Source akhbaar24

