بمكافأة شهرية 10 آلاف ريال.. بدء التسجيل في برنامج «نمو»

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المناطق-متابعات أعلنت شركة “سيا بارتنرز” عن بدء التسجيل على برنامج (نمو) في مجالات (الأعمال والاقتصاد والهندسة) وذلك وفقا للتفاصيل الآتية: مسمى البرنامج: – برنامج تأهيل – نمو. المؤهلات المطلوبة: – أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إحدى المجالات (الأعمال، الهندسة، الاقتصاد).

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).

– لا يُشترط توفر خبرة سابقة. تفاصيل عن البرنامج: – لمدة 6 أشهر.

– راتب شهري 10 آلاف ريال.

– ومميزات أخرى. عن البرنامج: برنامج (تأهيل – نمو) يقام لمدة (6) شهور في مقر الشركة بمدينة (الرياض) ويهدف إلى المساهمة الفعلية في التحوّل الإقتصادي في المملكة من خلال بناء وتنمية قدرات الجيل الجديد. طريقة التقديم: عبر الرابط التالي: اضغط هنا ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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