وزارة الرياضة تطلق حملة “لما تسوي رياضة”

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المناطق_واس
أطلقت وزارة الرياضة أمس الأربعاء ، حملة “لما تسوي رياضة”، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع العمرية، وذلك ضمن مساعي الوزارة الرامية لتوسيع قاعدة الممارسين الرياضيين، وجعل الرياضة نمط حياة وثقافة مجتمعية.
وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة المختلفة للفئات المستهدفة، ومنها نشر محتويات إبداعية وعصرية، وبطرق تناسب كافة فئات المجتمع السعودي، حيث خصصت هذه المحتويات للتوعية بأهمية الرياضة وفوائدها المتعددة للفرد.
وتلتقي الحملة مع أهداف وزارة الرياضة نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف الرياضية في مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثلة بزيادة أعداد الممارسين من مختلف شرائح المجتمع، وتحقيق التميز الرياضي بنشر الثقافة الرياضية عند المواطنين والمقيمين في المملكة.
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Source almnatiq
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