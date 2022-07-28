سيول قوية تجتاح الإمارات.. ومحمد بن راشد يوجه بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ للمناطق المتضررة

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تعرضت المناطق الشرقية لدولة الإمارات لسيول قوية تضررت منها عشرات المنازل، بعدما حاصرتهم المياه، واضطر سكانها إلى إخلائها.

ووجه نائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وزارة الداخلية بتحريك فرق الطوارئ والإنقاذ من كافة الإمارات القريبة والتابعة لوزارة الداخلية، لدعم عمليات الإنقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية بالدولة والتي تعرضت لأمطار شديد.

كما وجه الشيخ محمد بن راشد، بنقل الأسر المتضررة من السيول إلى مواقع إيواء مؤقتة وفنادق قريبة.

كما وجه مجلس الوزراء الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي: الخميس، والجمعة.

وأمر المجلس بتشكيل لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول في كافة إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل معها.

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Source akhbaar24

