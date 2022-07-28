10 أيام لتصاريح الحلاقة والخياطة في المنازل - #عاجل

شرعت الأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، في منح تصاريح تقديم الخدمات المنزلية.

وتمكن الخدمة أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لتقديم الخدمات المنزلية خارج المحل وفي مواقع متعددة ومنازل العملاء، وتكون هذه التصاريح مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة، ومن بين تلك الخدمات الحلاقة والخياطة الرجالية والنسائية في المنازل، مشددة على أنه لا يمكن إضافة نفس العامل في أكثر من تصريح تقديم خدمات منزلية سارٍ، ويمكن إضافة بيانات أكثر من عامل بطلب التصريح.

وأتاحت جهات الاختصاص في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الراغبين في التقديم للحصول على ذلك، من خلال منصة «بلدي» الإلكترونية، وحددت مدة إنجاز تنفيذ واستكمال الحصول على التصريح في مدة لا تتجاوز الـ 10 أيام كحد أقصى.

خطوات التصريح

01- تحديد الرخصة المطلوب عليها التصريح.

02- تعبئة بيانات التصريح الأساسية وبيانات العاملين.

03- إرسال الطلب للبلدية للمراجعة والاعتماد.

متطلبات

01- شهادة صحية.

02- شهادة مهنية في حالة أن نشاط الرخصة تزيين نسائي.

03- صورة العقد للعامل السعودي.

04- الاشتراطات والموافقات الحكومية.

05- الرخصة المطلوب عليها التصريح سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.

06- الرخصة المطلوب عليها التصريح هي رخصة محل.

07- نشاط الرخصة يسمح بتصريح تقديم خدمات منزلية.

08- لم يتم تجاوز الحد الأقصى لعدد التصاريح السارية على الرخصة.