خدمات العدل متاحة لحاملي الإقامة المميزة - #عاجل

كشفت وزارة العدل إتاحة الخدمات العدلية على بوابة ناجز لحاملي الإقامة المميزة، وذلك بعد التنسيق مع مركز الإقامة المميزة، فيما تتيح بوابة ناجز الخدمات المنصوص عليها في النظام، وهي توثيق امتلاك العقارات السكنية، وحق الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما باتت الخدمات متاحة إلكترونيا بالكامل عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية.

امتلاك العقارات

وبحسب الوزارة فإن مركز الإقامة المميزة يقدم نوعين من الإقامة هما الإقامة المميزة السنوية، والإقامة المميزة الدائمة، حيث يحصل حاملها على مجموعة من المزايا منها مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وامتلاك العقارات السكنية، واستخدام المسارات المخصصة للمواطنين في المطارات، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين والمرافقين، وامتلاك وسائل نقل خاصة بما يزيد عن مركبتين، ويأتي توفير الخدمات من قبل وزارة العدل، تماشياً مع نظام الإقامة المميزة، الصادر في الـ 10 من رمضان لعام 1440.

أعمال تجارية

وطبقا لنظام الإقامة المميزة الذي يعد سارياً فإن حامل الإقامة يتمتع بعدد من الحقوق و المزايا، ومنها الإقامة في المملكة مع أسرته، والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة، العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أيا من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.