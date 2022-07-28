لقاء سعودي إماراتي قطري لتعزيز التعاون في قطاع الإبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني – اليوم – في الرياض برئيس نادي قطر لمزاين الإبل حمد العذبة، ومدير مهرجان الظفرة للإبل محمد المهيري، على هامش المؤتمرَ الدولي الأول لسلامة الإبل، وذلك بهدف بحث سبل دعم وتعزيز التعاون في قطاع الإبل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات التي من شأنها الدفع بالمهرجانات إلى مستويات أكثر فائدة للمُلاّك والأسواق.

وشاركت الأطراف المجتمعة تجاربها في تنظيم الفعاليات المصاحبة، ومدى تبادل الخبرات وتسهيل حركة المشاركين، وتهيئة الأجواء المُحفّزة لهم، وتبادل الجميع الآراء حول العمل على وجود أسواق، وحراك اقتصادي وتجاري مُشترك بالنظر إلى مواقيت الفعاليات في كل بلد مع دراسة معايير ذات إطار واحد؛ للحد من العبث، والسعي إلى وضع تعاريف واضحة للعمليات الجراحية الداخلة على الإبل، أو الجراحات التجميلية والبيطرية على وجه العموم.

وقدّم المهندس القحطاني عرضاً عن الإجراءات والتشريعات الموضوعة من النادي كمنصّة ” وثّقها ” لتوثيق السلالات، وكذلك مشروع التأمين على نقل الإبل ” أمّنها”، مؤكداً أن النادي يسير بخطى متسارعة نحو تحويل قطاع الإبل إلى الإنتاجية والإسهام في رفع الدخول والعوائد.

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فيما رحّب كل من رئيس نادي قطر لمزاين الإبل ومدير مهرجان الظفرة للإبل، بالتعاون الدائم والمثمر مع نادي الإبل في السعودية، وتذليل كل الصعاب لتحقيق سهولة التنقّل للإبل بين الدول الثلاث وتنمية القطاع من الجوانب كافّة.