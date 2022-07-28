محمد الدويش: «اُتهم بذمتي لأنّي قلت قناعتي القانونية بعدم ثبوت التحريض على الهلال»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال محمد الدويش، المدرب والمحكم القانوني، إنه يواجه حملة شرسة، بعد أن قال قناعته القانونية بعدم ثبوت التحريض على الهلال وبالتالي عدم معاقبته.

وتابع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “تركت من يطعن بذمتي لقاضي السماء رغم أنني أستطيع شكواه لقاضي الأرض ..قولوا عني ماتشاءون إلّا الذمة فيعلم الله أنني وخلال مشواري الإعلامي ما أخذت شيئًا من أحد قط ومن لديه مايكذّبني يظهره “.

وأردف: “أنا إعلامي يميل للنصر ولست إعلاميًا نصراويًا وبينهما فرق”.

وتابع “الدويش”: “يتهمونني بذمتي لأنّي قلت قناعتي القانونية بعدم ثبوت التحريض على الهلال وبالتالي عدم معاقبته عليه.. أنا أطرح قناعتي المستقلة العصيّة على الشحن والتعزيز لا من ذهبيين ولا مشجعين”.

واختتم: “لايستفزني من يتنرفز ولايستغلني من يُعزز.. #قروب_اجلد مايصلح لي ولا أصلح له “.