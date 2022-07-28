5 أطعمة شائعة تساعد على النوم الصحي.. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، عن 5 أطعمة شائعة تساعد على النوم الصحي.

وقال الشهري، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع “تويتر”:”أطعمة ممتازة تساعد على النوم ومنها كوب كرز قبل النوم بساعة، وحبتين من الكيوي قبل النوم بساعتين”.

وأكمل:”شرب 3 أكواب حليب ساخن، وحفنة مكسرات من فستق وجوز ولوز وكاجو بسبب غناها بالمغنيسيوم، وأيضا السلمون”.

وحذر الشهري من تناول السكر قبل النوم لأنه يسبب تقطع في النوم، مضيفا:”يرفع السكر والأنسولين الذي يتضارب مع هرمون النوم”.