شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة.. دياز يعلن قائمة الهلال استعدادًا للموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن رامون دياز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قائمة الزعيم لمعسكر برمنجهام التحضيري، استعدادًا للموسم الجديد.

قائمة الهلال في المعسكر التحضيري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2022-2023.

وجاءت قائمة الهلال كلا من:

عبد الله عطيف، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، جوستافو كوييار، عبد الله عطيف، لوسيانو فييتو، ياسر الشهراني، عبد الله الحمدان، ماتيوس بيريرا، ناصر الدوسري، موسى ماريجا، أندريه كاريلو، جانج هيون سو، محمد العويس، عبد الإله المالكي، فواز الطريس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، عبد الله الجدعاني، حمد العبدان، محمد القحطاني، ناصر الهدهود، سعود عبد الحميد، محمد الخيبري، محمد جحفلي، حمد اليامي، ميشايل ديلجادو

لاعيبين ينضموا إلى المعسكر

ومن المقرر أن ينضم الثنائي مصعب الجوير وعبد الله رديف، لمعسكر الهلال فور الانتهاء من المشاركة مع المنتخب السعودي للشباب في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة.

ويغيب أوديون إيجالو، عن معسكر الفريق في برمنجهام، وذلك لأسباب قانونية بشأن قضية عائلية.