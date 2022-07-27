شكرا لقرائتكم خبر عن لأسباب قانونية.. إيجالو يغيب عن معسكر الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يفقد نادي الهلال، نجم فريقه الأول لكرة القدم، أوديون إيجالو، خلال معسكر الزعيم التحضيري في برمنجهام.

الهلال يعلن غياب أوديون إيجالو في معسكر برمنجهام

وأعلن نادي ‎الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عدم قدرة النيجري أودين إيجالو مرافقة الفريق إلى معسكر برمنجهام.

وكشف نادي الهلال، أن غياب أوديون إيجالو، عن معسكر الفريق، يأتي لأسباب قانونية بشأن قضية عائلية.

فيما أوضح نادي الهلال، أن الثنائي مصعب الجوير وعبدالله سوف ينضمان لمعسكر الفريق، بعد انتهاء مشوارهما مع المنتخب السعودي، في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا.

وأشار إلى أن الثنائي صالح الشهري ومتعب المفرج، يواصلان برنامجهما التأهيلي، في سبيار. جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كان قد أنهى الموسم الماضي، متوجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين.