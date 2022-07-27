شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة القرن.. اتحاد جدة يستهدف ضم نجم ريال مدريد الاسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفأجاة من العيار الثقيل بخصوص دخول مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في مفاوضات مع نجم ريال مدريد، لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.



الاتحاد يفاوض داني باريخو

وبحسب التقارير الصحفية فإن نادي الاتحاد، يرغب في ضم داني باريخو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه.

من هو باريخو

باريخو يبلغ من العمر 33 سنة، بدأ مسيرته الكروية، في الفئات السنية لنادي ريال مدريد، ثم خرج على سبيل الإعارة، إلى كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

ورحل عن ريال مدريد في صيف 2009، لينتقل إلى خيتافي الإسباني، ثم فالنسيا ومنه إلى فياريال، حيث خاض طوال مسيرته 620 مباراة رسمية، سجل خلالها 90 هدفًا وصنع 97 آخرين.