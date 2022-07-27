شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. الفوز ضد المقاصة ونجم الفريق للدوري القطري وغلق التفاوض مع لاعب الترجي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار القلعة الحمراء اليوم الأربعاء، 27/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها فوز الفريق ضد مصر المقاصة بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي: -

الأهلي يحقق الفوز على المقاصة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، الفوز ضد مصر المقاصة بالدوري العام.

ونجح الأهلي في عبور المقاصة، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سواريش حققنا المهم بالفوز على المقاصة

أكد سواريش، أن الفوز بمباراة مصر المقاصة، هو الأهم في ظل الظروف الصعبة التى يواجهها الفريق من إصابات وضغط مباريات إلى جانب درجة الحرارة المرتفعة التى أثرت على أداء اللاعبين.

وأضاف سواريش خلال المؤتمر الصحفي: "الأهم بالنسبة لنا في الفترة الحالية هو تحقيق الفوز في جميع المباريات القادمة من أجل مواصلة الاستمرار على المنافسة على بطولة الدوري الممتاز".

إصابة ثنائي الفريق ضد المقاصة

تعرض كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مواجهة المقاصة بالدوري العام.

وسقط الثنائي خلال المباراة، ليخرجوا من اللقاء دون استكماله، حيث من المنتظر أن يخضعوا للفحص الطبي لتحديد موقفهم من مواجهة المقاولون العرب، بالجولة المقبلة.

بدر بانون يقترب من قطر القطري

اقترب المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح بدر بانون قريب من التواجد في قطر القطري بالموسم الجديد، بعد الاتفاق بين الناديين على كافة التفاصيل.

الأهلي يغلق التفاوض مع نجم الترجي

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي، استكمال المفاوضات مع الترجي لشراء محمد علي بن رمضان لاعب الترجي الرياضي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء قرار القلعة الحمراء، بسبب المقابل المادي الضخم الذي طلبه الفريق التونسي، والذي وصل إلى 3 مليون دولار لرحيله، وهو ما وجده النادي الأهلي مبالغة خاصةً أن اللاعب يتبقى موسم واحد في عقده".

الأهلي ومصر المقاصة