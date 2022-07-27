شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 من بطولة كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استدل الستار على مباريات اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى من بطولة كأس العرب تحت 20 بإقامة مباراتين وهم الجزائر ضد ليبيا ومصر ضد الصومال في المباريات التي كانت ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب.

مباريات اليوم الأربعاء

وفي البداية وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة أقيمت مباراة الجزائر ضد ليبيا وانتهت بفوز الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا أقيمت مباراة مصر والصومال وحقق الفراعنة الفوز بهدفين دون رد ويتصدر المجموعة الرابعة برصيد ستة نقاط.

ترتيب المجموعات

المجموعة الأولى

السعودية 6 نقاط

موريتانيا 3 نقاط

العراق 0 نقاط

المجموعة الثانية

الأردن 4 نقاط

اليمن 3 نقاط

الإمارات 1 نقاط

المجموعة الثالثة

الجزائر 6 نقاط

ليبيا 3 نقاط

لبنان 0 نقاط

المجموعة الرابعة

مصر 6 نقاط

عمان 4 نقاط

الصومال 0 نقاط

المجموعة الخامسة

تونس 3 نقاط

البحرين 3 نقاط

جيبوتي 0 نقاط

المجموعة السادسة

فلسطين 3 نقاط

المغرب 3 نقاط

السودان 0 نقاط