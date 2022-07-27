شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على حساب مصر المقاصة بهدف دون رد في إطار الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى على ستاد الكلية الحربية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق الفوز بهدف دون رد، عن طريق أليو ديانج في الدقيقة الثانية والعشرين من الشوط الأول بتسديدة قوية.

ترتيب الدوري المصري

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة رقم 54 في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة رقم 15 في المركز الأخير، وإليكم ترتيب الدوري المصري بالكامل بعد فوز الأهلي اليوم.

1- الزمالك - المركز الأول - 60 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 59 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 54 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 42 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 40 نقطة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 38 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 37 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 33 نقطة.

10- الاتحاد السكندري - المركز العاشر - 33 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر - 31 نقطة.

12- إنبي - المركز الثاني عشر - 30 نقطة.

13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 27 نقطة.

14- الجونة - المركز الرابع عشر - 26 نقطة.

15- الاسماعيلي - المركز الخامس عشر - 26 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 24 نقطة.

17- إيسترن كومباني - المركز السابع عشر - 24 نقطة.