شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة مصر والصومال في كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر لكرة القدم والصومال بفوز مصربهدفين دون رد في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 في المباراة التي ستقام على استاد نادي ضمك بخميس مشيط.

أحداث مباراة مصر والصومال

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم منتخب مصر بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وحاول الفراعنة تسجيل الهدف الأول والتقدم سريعًا، واستحوذ على معظم مجريات الشوط الأول، حتى وصلت الدقيقة الخامسة والثلاثين ليسجل يوسف أحمد الهدف الأول لصالح منتخب مصر بطريقة جميلة، ويبنتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب الصومال بأكثر من لاعب من أجل احراز هدف التعادل والعودة إلى المباراة من جديد، وكثف بالفعل المنتخب الصومالي الهجمات ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، وفي الدقيقة الرابعة والسبعين سجل عمر إبراهيم الهدف الثاني لصالح منتخب مصر لتنتهى المباراة بفوز مصر بهدفين دون رد

وبهذا الفوز يتأهل منتخب مصر إلى الدور المقبل ويحتل المركز الأول برصيد ستة نقاط من مباراتين، ويتجمد رصيد الصومال عند المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

مصر والصومال