شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد لرئيسة الجمهورية الهيلينية: الزيارة أكدت قوة العلاقات بين بلدينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقية شكر، لرئيسة الجمهورية الهيلينية كاترينا ساكيلا روبولو، إثر مغادرته أثينا بعد زيارة رسمية، أكد فيها أن الزيارة أتاحت التأكيد على قوة العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وقال ولي العهد «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس: لقد أتاحت لنا هذه الزيارة التأكيد على قوة العلاقات بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ولفخامتكم تحياتي وتقديري».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لدولة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، إثر مغادرته أثينا بعد زيارة رسمية، أكد فيها أن الزيارة والمباحثات أكدت أهمية العلاقة بين البلدين.

وقال «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

دولة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع دولتكم أهمية العلاقة بين بلدينا، والرغبة في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

متمنيا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم والشعب الهيليني الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ولدولتكم تحياتي وتقديري».

وكان ولي العهد غادر أمس اليونان، حيث كان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس، وعدد من المسؤولين.