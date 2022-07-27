ولي العهد يزور منطقة الأكروبوليس الأثرية في أثينا

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واطلع ولي العهد خلال الزيارة على ما تحتويه منطقة الأكروبوليس الأثرية من مبان ومناطق ومسارح أثرية شملت مبنى أريثيون ومنطقة بيلفادير ومنطقة بارثينيون ومسرح ديونيسوس ومسرح أديون هيروديس.إلى ذلك شرف الأمير محمد بن سلمان حفل العشاء الذي أقامه رئيس وزراء اليونان، في متحف الأكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا، وشهدا توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي.
وتجول ولي العهد برفقة رئيس الوزراء اليوناني في المتحف مطلعا على ما يضمه من آثار تاريخية وقطع أثرية.
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