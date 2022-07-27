ربط هيئة الملكية الفكرية بمنصة التعليم الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز الوطني للتعليم الالكتروني في مقره بالرياض أمس مذكرتي تفاهم مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ بهدف تطوير التعاون بين الطرفين من خلال تأطير مجالات وأنشطة التعاون لدعم التعليم والتدريب الالكتروني في مجال الملكية الفكرية، بحضور كل من: مدير المركز الدكتور عبدالله الوليدي، والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز السويلم.

وتضمنت المذكرة الأولى ربط الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالمنصة الوطنية للتعليم الالكترونيFutureX لإتاحة الوصول إلى المحتويات المحلية والعالمية، والتأهيل لاستخراج تراخيص التعليم والتدريب الالكتروني وفقا لمعايير المركز الوطني للتعليم الالكتروني، والمساندة في الإشراف على شركات صناعة وتصميم المحتوى لدى الهيئة وربطها بالجهات ذات العلاقة، علاوة على انضمام المركز إلى برنامج مسؤول احترام الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الدراسات والأبحاث وما يرتبط بهما من مشاركة في البيانات التي تخدم مصلحة الطرفين.

فيما تهدف المذكرة الثانية إلى انضمام المركز إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية ليصبح المركز العضو رقم 45 في الشبكة الوطنية، حيث تعنى بتنفيذ آليات تعزيز ودعم الابتكار، وتعزيز أسس الابتكار الوطني، من خلال تمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها؛ لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال.

أهم الأهداف

