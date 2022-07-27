ربط هيئة الملكية الفكرية بمنصة التعليم الالكتروني

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وتضمنت المذكرة الأولى ربط الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالمنصة الوطنية للتعليم الالكترونيFutureX لإتاحة الوصول إلى المحتويات المحلية والعالمية، والتأهيل لاستخراج تراخيص التعليم والتدريب الالكتروني وفقا لمعايير المركز الوطني للتعليم الالكتروني، والمساندة في الإشراف على شركات صناعة وتصميم المحتوى لدى الهيئة وربطها بالجهات ذات العلاقة، علاوة على انضمام المركز إلى برنامج مسؤول احترام الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الدراسات والأبحاث وما يرتبط بهما من مشاركة في البيانات التي تخدم مصلحة الطرفين.فيما تهدف المذكرة الثانية إلى انضمام المركز إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية ليصبح المركز العضو رقم 45 في الشبكة الوطنية، حيث تعنى بتنفيذ آليات تعزيز ودعم الابتكار، وتعزيز أسس الابتكار الوطني، من خلال تمكين الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها؛ لتلبية الاحتياجات الفنية والأعمال.
أهم الأهداف
- تقديم تعليم وتدريب الكتروني عالي الجودة
- تأهيل مواطن بقدرات ومهارات مميزة
- ربط سوق العمل بتعليم الكتروني موثوق
- رفع مستوى الوعي بالملكية الفكرية
- دعم الابتكار الوطني من خلال التعليم الالكتروني
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