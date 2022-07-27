خبراء إنماء المدن يعززون مهنية جامعة الأمير سلطان

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وتهدف المذكرة إلى تعزيز العلاقات المهنية في النشاطات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعارف والخبرات والتجارب، إضافة إلى إيجاد علاقات للتكامل بين الطرفين من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين في البرامج والمبادرات والندوات والورش العلمية ذات الاختصاص المشترك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الإدارة المحلية بجامعة الأمير سلطان أمس، مذكرة تفاهم مع المعهد العربي لإنماء المدن، لبناء شراكة استراتيجية تسهم في تطوير وتجويد الأداء وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين.وتهدف المذكرة إلى تعزيز العلاقات المهنية في النشاطات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعارف والخبرات والتجارب، إضافة إلى إيجاد علاقات للتكامل بين الطرفين من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين في البرامج والمبادرات والندوات والورش العلمية ذات الاختصاص المشترك.

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