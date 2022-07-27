شكرا لقرائتكم خبر «إثراء» يدعم مشروع انسياب بـ12 ماراثونا في 25 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظي مشروع «انسياب» بدعم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، ضمن البرنامج الوطني «مبادرة إثراء المحتوى»، والذي يهدف إلى تنمية صناعة المحتوى المحلي والعربي وتعزيز فرصه بالمملكة وخارجها في شتى القطاعات الثقافية والإبداعية.

وأوضح مدير المشروع فهد الأفندي أن «انسياب» يتضمن سلسلة أفلام وثائقية متجددة، تقدم محتوى مكونا من 3 حلقات حتى الآن، ترتكز على تأملات للحياة الواقعية من خلال ماراثون للجري، يتمكن المشاركون فيه من السفر إلى 25 دولة، للالتحاق بـ 12 ماراثون، يستغرق كل منه 80 دقيقة، وذلك بهدف الوصول إلى حافة العالم، والبحث عن معنى آخاذ للحياة.

وأضاف «إن المشروع قائم منذ عام 2018م، واللبنة الأساسية له فيلم قصير وبدعم إثراء، شهد المشروع تحولات كبيرة ليصبح سلسلة أفلام وثائقية تجسد حالة من التمازج الفني، ولدى المشروع ارتباط وثيق بالصحة النفسية للشباب والمجتمع لقدرته على تشكيل الواقع والغوص بالذات البشرية، لمقاومة رتابة الحياة جراء استكشاف ما بداخل الإنسان ومحاكاة العالم الخارجي وصولا إلى مفاهيم أكثر عمقا لأسرار الحياة.

وأكد الأفندي سعي سلسلة «انسياب» الوثائقية إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الصحة الذهنية لفئة الشباب عبر رفع ثقتهم الذاتية بأنفسهم والتعبير عن رغباتهم وما يجول بخاطرهم بصورة جمالية قادرة على إيصال المطلوب دون عناء التمهيد وثقل المسؤولية، مشيرا إلى أن المشروع يحمل محتوى ثقافيا نوعيا غير مسبوق في العالم العربي، بما يرفع من ذائقة ووعي المتلقي العربي.

مشروع «انسياب»

