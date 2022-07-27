خطة لتطوير النظم والسياسات الصحية الخليجية

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وناقشت الورشة التي تستمر أعمالها حتى اليوم، نقاط هامه منها تطوير ونقل أعمال اللجان الفنية من مجلس الصحة الخليجي إلى المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والتعريف بالمركز الخليجي وعرض الخطة الاستراتيجية، وعرض مخرجات وإنجازات اللجان الفنية للصحة العامة لعام 2020 - 2021 م، وجرى مناقشة خطة تطوير مهام اللجان الرئيسة «الأمراض غير السارية، الأمراض السارية، الرعاية الصحية الأولية، والنظم والسياسات الصحية»، إلى جانب تقديم دول الخليج المشاركة عروضها عن تقييم برامج أنظمة وسياسات الصحة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس الصحة الخليجي ممثلا بالمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في الرياض أمس، ورشة عمل لتطوير أعمال اللجنة الفنية واستعراض خطتها الجديدة.وناقشت الورشة التي تستمر أعمالها حتى اليوم، نقاط هامه منها تطوير ونقل أعمال اللجان الفنية من مجلس الصحة الخليجي إلى المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والتعريف بالمركز الخليجي وعرض الخطة الاستراتيجية، وعرض مخرجات وإنجازات اللجان الفنية للصحة العامة لعام 2020 - 2021 م، وجرى مناقشة خطة تطوير مهام اللجان الرئيسة «الأمراض غير السارية، الأمراض السارية، الرعاية الصحية الأولية، والنظم والسياسات الصحية»، إلى جانب تقديم دول الخليج المشاركة عروضها عن تقييم برامج أنظمة وسياسات الصحة العامة.

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