شكرا لقرائتكم خبر جامعة نايف تقدم 7 توصيات لرفع مستوى أمن الغابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت على ضرورة تفعيل العمل بتلك التوصيات التي طرحتها والتي كان آخرها ندوة «التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات» التي عقدتها في يونيو 2022م بمدينة أبها، بالتعاون مع إمارة منطقة عسير ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، معتبرة الحرائق واحدة من أهم القضايا الأمنية والبيئية العالمية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، كما أنها الأكثر استنزافا للموارد الطبيعية والمادية على المستويين العربي والعالمي، مما يوجب دعم الجهود المبذولة للحد من هذه الحرائق وتطوير آليات مواجهاتها.وشهدت الندوة في حينه استعراض العديد من الأبحاث العلمية وأوراق العمل والتجارب التي دعت جامعة نايف إلى العمل بها واتخاذ التدابير والاحترازات التي تقي من هذه الحرائق، وتحد من افتعال البعض لها، مع العمل على تعزيز التعاون الإقليمي بـين الدول، وتقديم
الدعم الممكن في المجال البيئي، خاصة الجرائم البيئية وحرائق الغابات للحد منها، إضافة إلى أهمية تبني مفهوم الإدارة المتكاملة للغابات لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتعزيز الدور العالمي وتوظيفه بمختلف وسائله وأدواته لتحقيق الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، وأيضا العمل على رفع مستوى الاهتمام بالتحقيق في حوادث حرائق الغابات والجرائم البيئية لتحديد مسببات صحيحة وواضحة تسهم في تجويد القرار، والعمل على خلق تناغم تام بين الجهات ذات العلاقة، مع توظيف التقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) في التنبؤ بحرائق الغابات ومراقبتها، كما أوصت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بضرورة تشكيل فرق عمل متخصصـة ذات خبرة في الـدول التي تعاني مـن الجرائم البيئية وحرائق الغابات لاتخاذ خطوات عملية للحيلولـة دون اسـتمرارها.
التوصيات السبع
- تعزيز التعاون بين الدول في المجال البيئي
- تبني مفهوم الإدارة المتكاملة للغابات
- توظيف التقنيات الجيومكانية في التنبؤ بحرائق الغابات
- تقديم الدعم في مجال الجرائم البيئية وحرائق الغابات
- تفعيل وتوظيف الدور العالمي لتحقيق الوعي البيئي
- الاهتمام بالتحقيقات في حوادث حرائق الغابات
- تشكيل فرق عمل متخصصة للحد من استمرار حرائق الغابات
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نايف تقدم 7 توصيات لرفع مستوى أمن الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.