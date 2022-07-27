الفيصل يطلع على آخر مستجدات تطوير الأحياء العشوائية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، أمين محافظة جدة صالح التركي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني.

واطلع الفيصل على آخر مستجدات مشروع تطوير الأحياء العشوائية بجدة، مستمعا إلى شرح عن المشروع، حيث عملت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة على وضع خطة تنفيذية وجدول زمني لمعالجة 64 حيا عشوائيا، شملت في مرحلتها الأولى إزالة 32 حيا، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة تنظيم 32 حيا، منذ انطلاق أعمال الإزالة في أكتوبر الماضي.

ونجحت اللجنة بتعاون ملاك وسكان الأحياء العشوائية في إزالة 28 حيا، فيما تبقى 4 أحياء كالمتنزهات، وقويزة، والعدل، والفضل، وأم السلم، وكيلو 14 الشمالي، التي من المتوقع الانتهاء من إزالتها نهاية أكتوبر المقبل.

واستعرض أمير مكة الخدمات الحكومية المجانية التي تقدمها الجهات الحكومية لسكان الأحياء العشوائية، ومن أبرزها تسكين ودفع الإيجار لــ13,737 أسرة، وتسليم 202 وحدة سكنية من الإسكان التنموي، فيما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 85 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش، أيضا تم توظيف 213 مواطنا ومواطنة من المسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، وذلك عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة.

وخصصت أمانة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة التي تواصل استقبال الطلبات في مقرها الميداني، علما بأن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض.

وبدأت هيئة عقارات الدولة الشهر الماضي تسليم أصحاب العقارات العشوائية المزالة الدفعة الأولى من التعويضات التي بلغت مليار ريال، وسيكون الصرف لبقية المواطنين تباعا على مراحل عدة، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها واستكمالهم للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.

وتتولى أعمال التقييم لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية، تشمل وزارات «الداخلية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمالية»، والهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافة إلى اثنين من المقيمين تختارهما الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

مشروع تطوير عشوائيات جدة

جدول زمني لمعالجة 64 حيا عشوائيا

المرحلة الأولى شملت إزالة 32 حيا

المرحلة الثانية إعادة تنظيم 32 حيا

إزالة 28 حيا، فيما تبقى 4 أحياء

تسكين ودفع الإيجار لــ 13,737 أسرة

تسليم 202 وحدة سكنية من الإسكان التنموي

85 ألف خدمة شملت: السلال الغذائية وسقيا الماء

توظيف 213 من المسجلين في الضمان

المستندات المطلوبة لتسليم التعويضات

• صورة من الصك أو الوثيقة

• بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF

• رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF

• مخالصات كل من:

- شركة الكهرباء

- شركة المياه الوطنية

- بنك التنمية الاجتماعية

- صندوق التنمية الزراعي

- صندوق التنمية العقارية

- صورة الوكالة الشرعية للوكيل