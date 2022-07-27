إتاحة الخدمات العدلية لحاملي الإقامة المميزة عبر «ناجز»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة العدل إتاحة الخدمات العدلية على بوابة ناجز najiz.sa لحاملي الإقامة المميزة، وذلك بعد التنسيق مع مركز الإقامة المميزة. وتشمل الخدمات المنصوص عليها في نظام الإقامة المميزة توثيق امتلاك العقارات السكنية، وتوثيق حق الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأتاحت الوزارة الخدمات الكترونيا بالكامل عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية الالكترونية. وأتاحت الوزارة الخدمات الكترونيا بالكامل عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية الالكترونية. يذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم نوعين من الإقامة، هما الإقامة المميزة السنوية، والإقامة المميزة الدائمة، حيث يحصل حاملها على مجموعة من المزايا، منها مزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وامتلاك العقارات السكنية، واستخدام المسارات المخصصة للمواطنين في المطارات، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين والمرافقين، وامتلاك وسائل نقل خاصة بما يزيد عن مركبتين.

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