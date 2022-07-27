استعادة 21 ألف م2 من الأراضي في «مريخ» جدة

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وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد إحداثيات تمثلت في إنشاء أسوار بحي «مريخ» شرق المحافظة، حيث باشرت آليات البلدية أعمال إزالة المواقع المخالفة، مبينة أن البلدية تعمل من خلال فرقها الميدانية بالتعاون مع إدارات الأمانة على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعادت أمانة محافظة جدة أراضي حكومية بمساحة تقدر بنحو 21,000 ألف م2 بنطاق بلدية أبرق الرغامة، وذلك ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد إحداثيات تمثلت في إنشاء أسوار بحي «مريخ» شرق المحافظة، حيث باشرت آليات البلدية أعمال إزالة المواقع المخالفة، مبينة أن البلدية تعمل من خلال فرقها الميدانية بالتعاون مع إدارات الأمانة على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.

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