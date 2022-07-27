تدشين مبادرة «راحة وروحانية» في المسجد النبوي

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وتهدف المبادرة إلى تعريف الزوار بخدمات تهيئة المكان، التي تشمل تشغيل وصيانة وحدات ونقاط الإنارة، وتشغيل نحو 5 آلاف مكبر صوت داخل المسجد النبوي، وتشغيل وصيانة 27 قبة تفتح وتغلق آليا، والإشراف على 200 وحدة تكييف، إضافة إلى تشغيل 156 سلما كهربائيا لخدمة المصلين في المسجد ومرافقه، وتشغيل وصيانة 250 مظلة في الساحات، و436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء خلال أوقات الصلوات، ومتابعة أكثر من 400 أمر تشغيل وصيانة بما يحقق الراحة للمصلين في المسجد النبوي لأداء الصلوات براحة وطمأنينة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز الأيوبي أمس، مبادرة الصيانة والتشغيل بعنوان «راحة وروحانية» التي تنفذها إدارة الحشود بالمسجد النبوي.وتهدف المبادرة إلى تعريف الزوار بخدمات تهيئة المكان، التي تشمل تشغيل وصيانة وحدات ونقاط الإنارة، وتشغيل نحو 5 آلاف مكبر صوت داخل المسجد النبوي، وتشغيل وصيانة 27 قبة تفتح وتغلق آليا، والإشراف على 200 وحدة تكييف، إضافة إلى تشغيل 156 سلما كهربائيا لخدمة المصلين في المسجد ومرافقه، وتشغيل وصيانة 250 مظلة في الساحات، و436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء خلال أوقات الصلوات، ومتابعة أكثر من 400 أمر تشغيل وصيانة بما يحقق الراحة للمصلين في المسجد النبوي لأداء الصلوات براحة وطمأنينة.

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