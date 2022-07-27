إيقاف شخص أشعل النار في صراف آلي

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وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة محافظة الأحساء على مواطن لإشعاله النار في كبينة جهاز صراف آلي.وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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