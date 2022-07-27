شكرا لقرائتكم خبر «فوق الجبال».. عنوان مهرجان صيف أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير أمس انطلاق مهرجان صيف أبها 2022 تحت عنوان «فوق الجبال»، والذي تبدأ فعالياته اليوم، وتستمر حتى 24 سبتمبر في منطقة «سما أبها».

وأكدت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة التراث، عن جاهزية منطقة الفعاليات بمساندة عدد من الجهات الحكومية في المنطقة.

وأوضح مدير المهرجان حاتم الحربي أن الزائر يستطيع الوصول للمهرجان من خلال حجز التذاكر الكترونيا عبر منصة «روح السعودية» واستخدام المواقف المخصصة للسيارات البالغ عددها 3000 موقف في ساحات جامعة الملك خالد «بقريقر» ويتم استخدام النقل الترددي عبر أسطول من الحافلات للوصول إلى أرض الفعاليات إضافة إلى 2000 موقف مقابل المهرجان، فيما خصص لكبار الشخصيات 400 موقف، مشيرا إلى أن المهرجان يوفر وجهة ترفيهية وسياحية للزائر، فضلا عن العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة تتجاوز 1000 فرصة وظيفية في مجالات التنظيم وإدارة الفعاليات.

فيما دعا رئيس لجنة متنزهات عسير الوطنية المهندس يوسف البدر المجتمع المحلي والزوار والمصطافين إلى أهمية المحافظة على الغطاء النباتي من خلال تجنب الاحتطاب وعدم إشعال النيران في غير أماكنها المخصصة.

6 مناطق للفعاليات الترفيهية

