شكرا لقرائتكم خبر روبوتات توجيهية للمصليات النسائية في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المصليات النسائية بعدد من الروبوتات الذكية، حيث تعمل على توجيه وإجابة قاصدات المسجد الحرام.

وأوضح مستشار ووكيل الرئيس للحوكمة والشؤون القانونية الدكتور عبدالوهاب الرسيني، أن هذه الروبوتات والوسائل الحديثة وجدت لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والاستفادة من أحدث الوسائل والتقنيات في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.

من جهته أشار وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المكلف المهندس وسام مقادمي، إلى أن الروبوت يقدم خدمات الإفتاء والتوجيه والتعريف بكيفية أداء المناسك لقاصدي المسجد الحرام، بطريقة الكترونية حديثة عبر نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي 5 جيجا هرتز، تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.

من جهة أخرى بلغ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة من الرئاسة في رحاب المسجد الحرام خلال حج هذا العام 1443هـ من ضيوف الرحمن أكثر من 40 ألف مستفيد من خلال عدد من المبادرات النوعية.

وبين مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام أحمد البركاتي، أن الرئاسة راعت خلال إعداد خطتها التشغيلية والتنظيمية خدمة هذه الفئة الغالية التي اندرجت في الإعاقة الحركية البصرية والسمعية والفكرية، مضيفا أن الرئاسة خصصت موقعا خاصا في المسجد الحرام يقدم كل الخدمات التوجيهية والإرشادية.

الخدمات بالمسجد الحرام خلال الحج

8400 هدية لضيوف الرحمن

8500 وجبة

3700 خريطة إرشادية

6300 مستفيد من الإرشاد المكاني

2540 مستفيدا من لغة الإشارة