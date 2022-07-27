الجوازات تعلن جاهزيتها لموسم العمرة

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وأكدت «الجوازات» استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، بدءا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المديرية العامة للجوازات عن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لموسم عمرة 1444هـ، غرة المحرم، حيث دعمت المنافذ الدولية كافة (الجوية - البحرية - البرية)، بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.وأكدت «الجوازات» استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، بدءا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

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