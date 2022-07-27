تشافي: العشب سر تعثرنا أمام «السيدة العجوز»

أظهر عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، مدى جودته خلال مباراة فريقه الودية ضد يوفنتوس أمس الأربعاء ضمن استعدادات الفريق للموسم المقبل.

وسجل الدولي الفرنسي هدفي البارسا في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2)، وفي المقابل كان مويس كين صاحب ثنائية اليوفي.

وتحدث المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز عن أداء فريقه أمام اليوفي، وذلك في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، مشيرًا إلى الدور الذي لعبته درجة الحرارة وجفاف عشب الملعب في بطء إيقاع فريقه.

ورغم ذلك صرح: «لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني بعدما فرضوا سيطرتهم في فترات من الشوط الأول».

وأثنى تشافي على ديمبلي، حيث قال عنه: «إنه لاعب مختلف ومميز، يمنحنا الكثير ويصنع الفارق في ظل الطريقة التي نلعب بها».

وأشار مدرب البلوجرانا إلى تحسن ديمبلي من ناحية صناعة الأهداف منذ الموسم الماضي، مضيفًا: «منذ وصولي إلى النادي، أراه سعيدًا، وهذا سبب إصراري على بقائه».

كما نال لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش إشادة تشافي، الذي امتدح قدراته الفنية وامتلاكه رؤية رائعة داخل أرض الملعب، وذلك بعد مشاركته في الشوط الثاني من المباراة.