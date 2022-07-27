أوليفر كان: رونالدو لا يتناسب مع «فلسفة» بايرن ميونخ

كشف أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن النادي ناقش فكرة ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه خلص إلى أن النجم البالغ من العمر 37 عامًا لا يتناسب بشكل جيد مع النادي.

وذكرت تقارير إعلامية أن رونالدو يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يشارك رونالدو في جولة الفريق الاستعدادية للموسم الجديد، لكن الخيارات المتاحة لوجهته المقبلة ستكون محدودة إذا كان يسعى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد أن خرج بايرن ميونخ من قائمة هذه الخيارات.

وقال أوليفر كان في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» نشرتها أمس الأربعاء: «ناقشنا الأمر.. وإلا فنحن لا نؤدي عملنا بشكل جيد. أنا شخصيا أرى أن كريستيانو رونالدو واحد من أعظم لاعبي كرة القدم الذين على الكوكب».

وأضاف: «لكننا خلصنا إلى أنه لن يتناسب مع فلسفتنا في الوضع الحالي».

وشهد بايرن ميونخ فجوة كبيرة في الهجوم إثر رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، لكنه تعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول الإنجليزي كما ضم المهاجم الفرنسي ماتيس تيل 17 عامًا.

ويعتزم بايرن ميونخ تشكيل خط هجوم أكثر مرونة وشبابًا لهذا الموسم وعدم الاعتماد على عنصر وحيد في تسجيل الغالبية العظمى من أهداف الفريق.

وتحدثت تقارير إعلامية عن احتمال انضمام هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، إلى بايرن ميونخ، وقد أعرب جوليان ناجلسمان، المدير الفني لبايرن، عن إعجابه بالمهاجم الإنجليزي، وهو ما أزعج أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام.