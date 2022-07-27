روما يقدم ديبالا في حفل أسطوري

حظي النجم الأرجنتيني باولو ديبالا باستقبال حافل من جماهير فريقه الجديد روما الإيطالي.

وكان في استقباله خلال مراسم تقديمه أكثر من 10 آلاف مشجع احتشدوا في ساحة الكولوسيوم المربع في العاصمة الإيطالية.

وفي الحدث الذي استمر أقل من 15 دقيقة، أكد النجم الأرجنتيني الذي بدا متأثرًا بهذا الاستقبال الأسطوري «فخور للغاية بمعرفتكم».

وأضاف: «اللعب هنا دائما كان صعبًا بسبب الفريق، وبسبب ما تفعلوه، والآن أنا متشوق لدخول ملعب الأولمبيكو معكم جميعا».

وأضاف صاحب الـ28 عامًا: «كل هذا الاستقبال يحملني مسؤولية كبيرة، لكنها ستكون جميلة جدًا. أريد أن أكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن من أجلكم».

وأكد: «روما كان في طريقي، بالنظر لما كانت تمثله المدينة لي في صغري».

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لـ«الجيالوروسي»، حاضرًا في الحدث، لكنه أراد إفساح المجال للاعبه الجديد.

وكان النادي العاصمي قد أعلن عن ضم النجم الأرجنتيني في 20 يوليو الجاري، بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة، حيث انضم الاثنين الماضي الذي يسبقه لمعسكر الفريق في البرتغال، بعد قبول عرض النادي بعد الحديث مع مورينيو.

ورغم عدم الإعلان عن التفاصيل المالية رسميًا، فقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب يقدر بـ6 ملايين يورو.

وسيرتدي «الجوهرة» رقمه المعتاد (21) بعدما غير الصربي نيمانيا ماتيتش هذا الرقم الذي كان اختاره سابقًا بعد انضمامه للفريق، إلى رقم 8.

كان ديبالا قد ودع في 30 يونيو الماضي يوفنتوس، الذي سجل بقميصه 115 هدفًا وتوج معه بـ12 لقبًا: الدوري الإيطالي (5 مرات) وكأس إيطاليا (4) وكأس السوبر الإيطالي (3 مرات).