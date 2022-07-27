مانشستر يونايتد يعزز دفاعه بالأرجنتيني مارتينيز

محمد بن مسعود - الدمام - العدد 12164 الخميس 28 يوليو 2022 الموافق 29 ذو الحجة 1443
أنفق نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم 58 مليون دولار للحصول على خدمات المدافع الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز من أياكس أمستردام الهولندي، حسب ما أفاد أمس الأربعاء الناديان.
ولعب المدافع الدولي، ابن الـ24 عامًا والذي تعاقد مع «الشياطين الحمر» حتى عام 2027 مع خيار التجديد لعام إضافي، في صفوف أياكس منذ عام 2019 وخاض معه 120 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف.
قال مارتينيز، الفائز بلقب الدوري الهولندي مرتين بإشراف مدرب يونايتد الحالي إريك تن هاغ قبل انتقاله أخيرًا إلى ملعب «أولد ترافورد»، لموقع يونايتد: «إنه لفخر كبير الانضمام إلى هذا النادي الكبير لكرة القدم».
وتابع: «عملت بجد للوصول إلى هذه اللحظة، والآن بعد أن أصبحت هنا، سأدفع نفسي أكثر»، و«لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأن أكون جزءًا من الفرق الناجحة في مسيرتي، وهذا ما أريد الاستمرار فيه في مانشستر يونايتد».
وأردف: «سيكون هناك الكثير من العمل للوصول إلى تلك اللحظة، لكنني أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه في ظل هذا المدرب والمشرفين، ومع زملائي الجدد في الفريق، يمكننا القيام بذلك».
وبات مارتينيز الذي بدأ مسيرته مع نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني وانتقل إلى مواطنه ديفينسا إي خوستيسيا، ثالث تعاقدات يونايتد هذا الصيف بعد الظهير الهولندي تيريل مالاسيا وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.
ويستهل يونايتد الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز السادس المخيب للآمال، منافسات الموسم الجديد بلقاء مضيفه برايتون في 7 أغسطس المقبل.
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