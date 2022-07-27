تعادل برشلونة ويوفنتوس وديًا.. والريال ما زال يبحث عن فوزه الأول

تعادل برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي 2-2 في دالاس ضمن لقاء ودي خلال جولتهما الأمريكية الاستعدادية للموسم الكروي الجديد، وذلك بثنائية لكل من الفرنسي عثمان ديمبيلي ومويس كين.

على ملعب «كوتون بول»، وضع ديمبيلي برشلونة في المقدمة بعد مرور 34 دقيقة بتخطيه كلا من الكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي أليكس ساندرو قبل التسجيل في شباك الحارس البولندي فويتشيخ تشيتشني.

وجاء رد يوفنتوس بعد 5 دقائق حين عوض كوادرادو خطأه في الهدف الافتتاحي لبرشلونة بتمريره كرة عرضية وصلت إلى كين الذي أودعها شباك الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن.

لكن الكولومبي أخطأ مجددًا وسمح لديمبيلي في إعادة برشلونة الى المقدمة حين فشل في تدخله الدفاعي على اللاعب الفرنسي الذي تخطى مانويل لوكاتيلي وأرسل الكرة في الشباك الإيطالية (40).

ورغم أفضلية برشلونة الواضحة في مستهل الشوط الثاني، نجح يوفنتوس الذي غاب عنه لاعبه الجديد-القديم الفرنسي بول بوغبا بسبب الإصابة، في إدراك التعادل بعدما تابع كين الكرة في الشباك عقب لعبة ثنائية بين السويسري دينيس زكريا ولوكاتيلي (52).

وما زال ريال مدريد يبحث عن فوزه الأول في هذه الجولة الاستعدادية، بعدما تعادل على ملعب «أوراكل بارك» في سان فرانسيسكو مع كلوب أمريكا المكسيكي 2-2.

وكان فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في طريقه لحسم اللقاء، قبل أن يحرمه منه لاعبه السابق الإسباني ألفارو فيدالغو من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من المباراة التي بدأها النادي الملكي بشكل شيء بعد تلقيه هدفًا في الدقيقة 5 بمتابعة من هنري مارتن لتسديدة ميغيل ليون.

لكن بطل أوروبا رد سريعًا عبر هدافه الفرنسي كريم بنزيما الذي توغل في منطقة الجزاء وتبادل الكرة مع ماركو أسينسيو قبل أن يسددها في شباك الحارس غييرمو أوتشوا. وأجرى أنشيلوتي سبعة تبديلات خلال استراحة الشوطين بينها بنزيما الذي ترك مكانه للبلجيكي إدين هازارد، فسرعان ما ترك الأخير بصمته من ركلة جزاء انتزعها لوكاس فاسكيس من سالفالدور رييس (55).