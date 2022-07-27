صدور توجيهات رئاسية هامة بشأن سعر تعرفة الكهرباء التجاري

وجه المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة في صنعاء بضبط سعر تعرفة الكهرباء التجاري وحماية المستهلكين من استغلال القطاع الخاص وبما يحقق العدالة ولا يضر بملاك المولدات.

وخلال لقائه اليوم وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، حث رئيس المجلس السياسي الاعلى، مؤسسة العامة للكهرباء على توصيل الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين، بالاستفادة مما تمتلكه المؤسسة من أصول وخبرات فنية تراكمية، تصب في رفع الطاقة الكهربائية وفي ذات الوقت تخدم التنمية الاقتصادية للبلاد.

كما وجه الرئيس المشاط النيابة العامة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات بالتعاون التام مع وزارة الكهرباء في ضبط المتلاعبين في أسعار التيار الكهربائي.

وناقش اللقاء سير العمل في وزارة ومؤسسة الكهرباء والجهود المبذولة لرفع القدرة التشغيلية لمحطات الكهرباء العمومي بالأمانة والمحافظات، وبما يخفف من معاناة المواطنين في ظل استمرار التحالف والحصار.

وتطرق اللقاء إلى السبل الكفيلة بتنظيم كهرباء القطاع الخاص، وتعزيز الرقابة على أدائه، لضمان عدم استغلاله لظروف المواطن في ظل الظروف الراهنة.

وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط على الاهتمام بالمناطق الريفية، وإيصال شبكة الكهرباء إلى المناطق التي لم تصلها وفقاً للخطة المعتمدة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشاد الرئيس المشاط بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء في محافظة الحديدة من خلال إعادة تشغيل التيار الكهربائي على مدار الساعة، ما أسهم في تخفيف معاناة أبناء المحافظة في ظل موجات الحر خلال فصل الصيف.