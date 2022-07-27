شاهد.. اعتداء بالضرب على سائح مصري في تركيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اعتدى مواطنين أتراك على سائح مصري بالضرب لاعتقادهم بأنه “يصور السيدات خلسة” في حافلة بمدينة إسطنبول شمال غرب تركيا .

وقالت وسائل إعلام، أن مواطنين أتراك اعتدوا على سائح مصري لاعتقادهم بأنه “يصور السيدات خلسة” في الحافلة ثم قاموا باستدعاء الشرطة .

وأضافت أن الشرطة أوقفت السائح وأخلت سبيله بعدما تأكدت من أنه كان يصور الأماكن السياحية لا السيدات كما ادعى المُعتدون .

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وتابعت أن السائح المعتدى عليه الذي ظهر يتعرض للضرب في الفيديو هوا المحامي المصري مصعب جابر حيث قدم إلي إسطنبول كأي سائح يزور مكاناً جديداً يصوره من الأتوبيس ومن الطائرة ومن السفينة، هو كان بيصور الشوارع بشكل عادي” .

وأشارت أن المحامي المصري مصعب جابر قال أنه “سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين”.