«فقدنا أخًا كبيرًا وكريمًا».. عبدالرحمن بن مساعد يعرب عن حزنه لوفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

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تقدم الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، بخالص العزاء في وفاة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وكتب في نعيه للأمير الراحل ـ رحمه الله ـ قائلا: “اللهم اغفر لعبدك عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز وارحمه وأسكنه فسيح جناتك و إنا لله وإنا إليه راجعون فقدنا أخًا كبيرًا وكريمًا اللهم ألهمنا وأهله وذويه الصبر”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

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Source almnatiq

