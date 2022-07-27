“الفيحاء” يستعد في معسكر النمسا بالتحولات الهجومية والدفاعية

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أجرى فريق الفيحاء حصة تكتيكية مساء اليوم (الأربعاء) في معسكره الحالي بالنمسا، فركز المدير الفني فوك رازوفيتش على تعزيز الجوانب التكتيكية عبر محطات تدريبية متعددة تضمنت التحولات الهجومية والدفاعية، إلى جانب التمركز وتقارب الخطوط.
وتخلل الحصة التدريبية تمارين لياقية وتكنيكية تحت إشراف مدرب اللياقة فلادان بوبوفيتش، بينما أجرى حراس المرمى تمارين خاصة اشتملت على رد الفعل السريع والتمركز المثالي، وذلك بإشراف مدرب الحراس السيد دوردي بانتيتش.
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Source akhbaar24
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