آبل تحث المستخدمين على تحديث هواتف آيفون فوراً

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أوصت شركة “أبل” الأمريكية، مستخدمي أجهزة أيفون على تنزيل أحدث إصدار من نظام تشغيل iOS 15.6؛ وذلك لتجنب هجمات يقوم بها المتسللون للوصول إلى البيانات الحساسة.

وأوضحت الشركة؛ وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن التحديث الأخير يتضمّن تصحيحات لـ39 نقطة ضعف، إلى جانب إصلاح عيوب مساحة التخزين الممتلئة، وعودة علامة تبويب في Safari إلى صفحة سابقة من تلقاء نفسها.

ويمكن تنزيل 15.6 iOS بالانتقال إلى الإعدادات، والضغط على خيار “عام” ثم اختيار “تحديث النظام”، حيث تقول أبل إنها: “لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات الأمان حتى يتم إجراء تحقيق وتتوافر التصحيحات أو الإصدارات”.

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Source almnatiq

